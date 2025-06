Adozioni aperte: animali in cerca di una nuova casa

Dall’Arca di Piera, Via Valgioie 39, località Prabernasca, Rivalta (To) vi attendono per stringere amicizia tantissimi tesori a quattro zampe.

Tra loro, segnaliamo con affetto:

Alfred, delizioso meticcio, di taglia medio/piccola, classe 2024. In struttura dal 2025. Si tratta di un cagnetto delizioso, solare, socievole, vivace, sano, molto attivo, allegro. È bravo al guinzaglio e si adatta facilmente a diversi contesti abitativi: che tu viva in appartamento o in una casa con giardino, lui saprà trovare il suo posto… vicino a te. Alfred aspetta solo una famiglia con cui condividere nuove avventure. Parlate di lui con Franca 335 421007

Jam, splendida meticcia, taglia grande, classe 2024, è ospite del rifugio dal 2025. E’ una bella cagnona vivace, curiosa, entusiasta. Docile con le persone che rispettano i suoi tempi, adatta anche a famiglie con bambini educati. Cerca una guida paziente che sappia valorizzare al meglio la sua energia e accompagnarla nella crescita. Meglio garantirle contesti tranquilli, lontano dal caos cittadino. Parlatene con Claudia: 338 3837404

Yulia è una nuvola d’amore. Una splendida meticcia di taglia media. Classe 2023, è in struttura dal 2025. Bella da togliere il fiato, dolcissima e super coccolona. Yulia è un prezioso concentrato di energia e simpatia, pronta a trascinarvi nel suo mondo fatto di corse sfrenate, esplorazioni infinite e tanta, inesauribile vivacità! Ama muoversi, curiosare ovunque ed è attivissima. Va d’accordo con tutti, umani e animali (previa prova di compatibilità con altri cani e gatti) e con il suo spirito solare può inserirsi facilmente in qualsiasi contesto abitativo. Venite a conoscerla… magari è proprio lei la vostra futura compagna di avventure. Per adozioni, parlate con Franca: 335 421007

Dal Rifugio di Cavour, Via Barrata 34, località Sant’Agostino (To) vi presentiamo con affetto alcuni quattro zampe che sognano un focolare amorevole. Tra loro: il fantastico Grugno, inimitabile meticcio di taglia media, classe 2019, timido, ma protettivo nei confronti dei suoi bipedi. Sano e gentile. Cell. 339 4566332

Fido, tenerissimo nonnetto sprint, classe 2012, taglia media, pelo lungo, sano e attivo. E’ arrivato al Rifugio dopo la morte del suo umano. Era abituato a vivere in una casa con giardino. Cell. 339 4566332

Biagio è un bel gatto, classe 2019, trovato mentre girovagava nel parcheggio del canile, l’abbiamo catturato per sterilizzarlo, ma lui ormai si era affezionato a noi e lo ritrovavamo che girava tra i box dei cani, per la sua incolumità lo abbiamo messo nella nostra oasi felina dove è tutto recintato. Decide lui quando e a chi esprimere affetto.

Blanca, meravigliosa micia bianca, classe 2021, è stata trovata investita con una frattura ad una zampa posteriore, durante la degenza è diventata più domestica, ma comunque rimane timida con chi non conosce. Si addolcisce col tempo. Sterilizzata. Entrambi sono fiv e felv negativi. Cerchiamo adozione di coppia perché Blanca vive in simbiosi di Biagio, preferibilmente casa con giardino protetto. Telefono: 339 4566332 (anche per messaggi whatsapp)