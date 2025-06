Amici a quattro zampe cercano casa: le loro storie

Questi animali stanno cercando casa e attualmente si trovano nel canile di Bibiana, in via Campiglione 12, in provincia di Torino.

Jimmy, Mitzi e Asia sono tre bei meticci di taglia media. Hanno sofferto molto prima di arrivare in struttura nel 2018. Non si confrontano volentieri con gli umani. E' possibile adottarli a distanza. Formano un trio indivisibile. Tel. 0121 590540.

Brina, classe 2021, condivide il box e la quotidianità con il suo amato compagno Daikan. Non interagisce granchè con i bipedi. Potete adottarli a distanza. Tel. 0121 590540.

FIUME è una bellissima meticcia di taglia media contenuta, recuperata a Sanfront (CN) il 9 giugno. E' molto giovane, gentile e socievole. Chi la riconosce? Vi sta aspettando per tornare a casa al Canile di Bibiana - 0121 590540

NEMO ē uno stupendo meticcio bianco. Sicuramente si tratta di un cane nato libero da genitori liberi. Fin da subito ha rifiutato il contatto con noi umani e nemmeno la sua giovanissima età l'ha spinto a cercare contatti. I tentativi sono stati innumerevoli, adottando diverse tecniche di approccio. Nessun risultato apprezzabile però è stato ottenuto. Abbiamo quindi desistito nelle forzature e lo abbiamo accettato per ciò che è senza causargli ulteriore stress: è un cane ferale che non vuole interagire con l'umano, ma che cerca la dinamica di branco con i suoi simili. E' stato quindi unito al branco con Alice, Gaia, Moana, Pepsi, Cola e Fanta con cui vive sereno. Per maggiori informazioni su come ADOTTARE A DISTANZA chiamaci 0121.590540 o scrivici info@caniledibibiana.it

Gli irresistibili Prataioli fanno il loro ingresso in struttura nel settembre 2020 a causa di un sequestro a Cavour. Milo, il più coraggioso, bianco e nero, quando si apre il box fa un giretto in cortile. Uno e Due, bellissimi col pelo bianco e arancio, sono decisamente più schivi e non varcano il ciglio del loro grande box.

Rouge, nata nel 2017, è l'unica femmina (i tre maschi sono i suoi figli, nati nel 2018): anche lei è molto riservata. Nessuno di loro quattro concede un contatto o interazione con le persone.

