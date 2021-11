Gli agnolotti protagonisti allo show cooking di Campagna Amica a Cuneo

Proseguono gli appuntamenti del sabato con la cucina e il buon cibo al Mercato Contadino di Campagna Amica a Cuneo in Lungogesso Corso Giovanni XXIII, 15/bis (angolo Giardini Fresia). Sabato 20 novembre, dalle 10:30 alle 11:30, saranno i tradizionali agnolotti i protagonisti dello show cooking gratuito curato dall’Agrichef dell’agriturismo Antica Cascina Costa di Pagno.

Fatti rigorosamente in casa e ripieni di carne prodotta nella loro azienda agricola, gli agnolotti saranno accompagnati da un semplice ma gustoso sugo di pomodoro e basilico. Gli show cooking degli Agrichef di Terranostra e Campagna Amica sono sempre un’occasione utile, per chi ama cimentarsi ai fornelli, per confrontarsi e carpire piccoli e grandi segreti pratici direttamente da professionisti della cucina. Inoltre i partecipanti allo show cooking potranno fare acquistare i prodotti usati durante la presentazione direttamente al Mercato contadino che sarà regolarmente aperto durante l’evento, con orario dalle 8:00 alle 13:00. Tanti i prodotti che i consumatori potranno apprezzare: frutta e verdura di stagione, salumi, latte, yogurt e formaggi vaccini e ovicaprini ma anche carne bovina, di pollo e di coniglio, oltre ad una vasta gamma di conserve, piatti e prodotti pratici pronti in pochi minuti per chi ha poco tempo per cucinare ma ricerca la freschezza e la sicurezza del cibo locale a Km zero.

L’invito di Coldiretti Cuneo ai consumatori è di acquistare direttamente dagli agricoltori prodotti stagionali, nei punti vendita aziendali o nei mercati di Campagna Amica, per avere garanzia di qualità e sostenere le produzioni del nostro territorio. L’evento è gratuito ma a numero chiuso: per partecipare è sufficiente prenotarsi al numero di telefono: 0171 447245 o all’indirizzo email eca.cn@coldiretti.it entro e non oltre le 17:00 di venerdì 19 novembre.