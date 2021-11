Quarta Parete: stasera in trasmissione si parla della carenza di medici e infermieri

E' questo il tema della puntata di Quarta parete in onda stasera martedì 16 novembre su Targatocn e LavocediAlba alle 21 e sulle pagine Facebook delle due testate.

La puntata del format condotto da Barbara Simonelli sarà dedicata ad una problematica di enorme portata e di difficile soluzione, almeno per i prossimi anni.

Ne parleremo in studio con il dottor Giuseppe Lauria, Direttore medicina d'urgenza e pronto soccorso del Santa Croce e Carle di Cuneo, con il dottor Mario Raviolo, direttore del dipartimento Interaziendale 118 e direttore temporaneo del Dipartimento Emergenza Urgenza e infine con la dottoressa Alessandra D'Alfonso, direttore sanitario dell'Asl CN2.

Quarta parete sarà trasmessa dagli spazi di Isiline, provider per la fibra ottica e la connessione veloce ormai di riferimento per privati e aziende in tutto il Piemonte.

Appuntamento a questa sera, alle 21. Per ritrovarci ogni martedì con "Quarta parete".