Cambiano sede gli uffici dell’Automobile Club Cuneo di Madonna dell’Olmo

Da mercoledì 17 novembre gli uffici dell’Automobile Club Cuneo di Madonna dell’Olmo da via Bra 1/h si trasferiscono nella nuova sede di via della Motorizzazione 4 (piano terra), sempre a Madonna dell’Olmo, in locali più moderni e completamente rinnovati. A disposizione dell’utenza un’ampia possibilità di parcheggio. Gli uffici resteranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30. Questi i contatti. Tel: 0171/413227 – delegazione@acicuneo.it

Tra i servizi offerti: rilascio e rinnovo tessere ACI, pratiche per trasferimento di proprietà autoveicoli (volture e minivolture), rinnovo delle patenti di guida con medico in sede, visite mediche per rilascio patenti di guida, conversione e duplicati patenti, rilascio patenti internazionali, immatricolazioni, immatricolazione veicoli provenienti dall’estero, radiazioni, prenotazione collaudi, pagamento bollo auto, servizi di assistenza bollo auto, visura per targa, visure camerali, autorizzazioni trasporto c/proprio, autorizzazioni trasporto c/terzi, contrassegni autostrade svizzere e austriache, pratiche per ciclomotore, e tanti alti servizi.