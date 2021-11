Continuano le ricerche di Boobs, il daino smarrito nel revellese

Continuano le ricerche di Boobs il daino che, a causa di alcuni spari dei cacciatori, è fuggito dalla località di Tetti Pertusio, nel revellese, dove veniva accudito.

Boobs è scomparso a fine ottobre, l'associazione "AnimalBosco" lo sta cercando incessantemente anche perché, essendo stato allevato dagli umani, è domestico e pertanto per lui potrebbe risultare difficoltoso sopravvivere in completa libertà, soprattutto per la ricerca di cibo.

"E' un maschio di 4 anni e mezzo, inesperto in grandi spazi, corsi di acqua e rivi perché è cresciuto in un contesto protetto, e composto da persone e animali, quindi potrebbe avvicinarsi alle case, cani, mucche e cavalli, ora da più di due anni viveva in grandi spazi recintati in un bosco al monastero ortodosso di Revello, a Tetti Pertusio, da dove è scappato spaventato x lo sparo dei cacciatori nel suo recinto. Chi lo vedesse ci avvisi subito, non cercate di catturarlo, per rischio sindrome di D.A.C.; Attualmente ha i palchi spellicciati e lunghi circa un metro, il manto conserva i pomelli bianchi. Chiediamo ai cacciatori di non sparare in caso di avvistamento. Offriamo ricompensa".

Chi lo avvistasse può chiamare aMok 3338990717, Laura 338 846 3267 e Dany 339 657 8463