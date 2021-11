Quasi 1 milione di fondi dal Pnrr per realizzare il Colle Fauniera del futuro

Saranno destinati al progetto di ammodernamento e messa in sicurezza del Colle di Fauniera i fondi del Pnrr rivolti al comune più a monte della Valle Grana.

A Castelmagno, come comunicato nella giornata di ieri dalla Regione, arriverà un pacchetto di 990mila euro, tra gli interventi più consistenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza calcolati in 40,4 milioni per 67 comuni della Granda.

Tra i progetti finanziabili previsti interventi sul rischio idrogeologico, la messa in sicurezza di strade, il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici e lavori sulle scuole del territorio.

Ed è in quest’ottica che il centro valgranino ha ottenuto gli stanziamenti che rientrano in un progetto sviluppato nei mesi scorsi e che intende mettere in sicurezza e migliorare il manto stradale del Fauniera, individuando il valico come volano per il turismo ‘green’.

Il costo del progetto, sviluppato dallo studio LGA ingegneria di Savigliano, supera i 3 milioni. Affiancati ai fondi del Pnrr arriveranno a Castelmagno 17mila euro da Regione e provincia sempre destinati al Fauniera.

Sono 16 gli ambiti di intervento necessari, quattro dei quali già in atto con fondi regionali. Uno da 80mila euro è attualmente in corso con il rifacimento dei muri di contenimento con messe in sicurezza anti-slavina nel primo tratto con micro-pali e l’allargamento della strada.

Restano 11 punti da completare per la realizzazione completa del progetto che prevede anche la posa di fibra ottica ed elettricità, oggi ferma al Santuario. Il cronoprogramma prevede il completamento in due anni (entro la fine del 2023), considerando che i lavori, per comuni così a monte, possono rimanere fermi per mesi a causa delle nevicate.

“Sono molto soddisfatto di aver potuto aver accesso a questi fondi – dichiara il sindaco di Castelmagno Alberto Bianco – Ringrazio i tecnici comunali che meticolosamente hanno lavorato per fare in modo che arrivassero a Castelmagno questi importanti stanziamenti, parallelamente ai progettisti della Lga ingegneria che hanno fatto un ottimo lavoro.”

Gli interventi rientrano nell’ottica di potenziamento turistica anche per quel che riguarda il Rifugio Fauniera e il passaggio di eventi sportivi come la Fausto Coppi o come il Giro d’Italia under 23 che qui transiterà il prossimo 17 giugno. Ma anche il turismo invernale con l’anello di fondo e lo sleddog..