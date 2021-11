Alba: incidente in corso Piera Cillario, coinvolti due giovani

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area dell'incidente (Foto di archivio)

Un giovane alla guida della sua vettura ha perso il controllo del mezzo ed ha battuto contro un palo della luce in corso Piera Cillario ad Alba. Erano circa le ore 16.30 e, considerato l’orario, si è subita formata coda.

Sull’auto era presente anche un passeggero. In base alle prime indicazioni dei Vigili del Fuoco di Alba la situazione è sotto controllo: qualche ammaccatura e tanto spavento per i due occupanti del veicolo che invece ha riportato i danni maggiori con perdita di liquidi che hanno costretto i Vigili a mettere mettere in sicurezza l’area dell’incidente.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza di primo soccorso per assistere i due giovani. La situazione del traffico sta lentamente tornando alla normalità.

Si consiglia di prendere viale Torino per entrare in Alba dal Mussotto, e, per chi arriva dalla tangenziale, è preferibile immettersi in corso Europa.