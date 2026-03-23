Incidente a Vezza d'Alba, la vittima è l'imprenditore dei distillati Ugo Marolo

E' Ugo Marolo, 87 anni, imprenditore delle grappe e del cioccolato, la vittima del tragico sinistro verificatosi questa mattina a Vezza d'Alba.

Lo scontro con un mezzo pesante gli è purtroppo stato fatale.

L’incidente si è verificato lungo la Strada Regionale 29, nel tratto compreso tra Borbone di Vezza d’Alba e località Mombelli.

Secondo le prime ricostruzioni, Marolo avrebbe perso il controllo della vettura Nissan su cui stava viaggiando, forse a causa di un improvviso malore.

La sua vettura ha invaso la corsia opposta a quella di marcia andando a collidere frontalmente con un camion che stava transitando in direzione Torino.

Immediati i soccorsi, per l’uomo non c’è però stato nulla da fare. Inutili i soccorsi prestati sul posto da sanitari del 118 e Vigili del Fuoco, mentre Carabinieri della Stazione di Corneliano e Polizia Locale hanno presidiato per ore il luogo dell’incidente, regolando la viabilità nell’attesa della rimozione dei mezzi e effettuando i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Imprenditore molto noto, nei primi anni Settanta aveva fondato la Grapperia Sant'Anna, con sede a Cinzano. E' più recente la nascita della Cioccolateria Marolo, azienda con sede a Castellinaldo, condotta dai figli Giancarlo e Claudio, con la quale era riuscito a coniugare le sue due grandi passioni, creando prodotti che unissero il cioccolato al liquore e al vino.

Il fratello Paolo è fondatore e titolare della Distilleria Marolo di corso Canale ad Alba.

La notizia della sua morte ha iniziato a circolare qualche ora fa e sta già suscitando grande cordoglio in tutto il territorio di Langhe e Roero, dove Ugo Marolo era molto stimato e conosciuto.