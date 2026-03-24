Valanga ad Argentera, mobilitati i soccorsi in Alta Valle Stura

AGGIORNAMENTO DELLE 15.07: fortunatamente, è stata esclusa la presenza di escursionisti travolti dall'ingente distacco di neve che si è verificato attorno alle 13 di oggi 24 marzo ad Argentera.
Emergenza rientrata, i soccorsi stanno scendendo verso valle.
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Allarme in Valle Stura, ad Argentera, dove un escursionista ha allertato il 112 segnalando il distacco di una valanga dalla Rocca Verde, cima che sfiora i 2.700 metri di quota .
Sul posto stanno convergendo i vigili del fuoco, il soccorso alpino e il 118, con l'elicottero.
Non si sa, al momento, se ci siano escursionisti coinvolti. Probabilmente si procederà con la bonifica della valanga.