 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 24 marzo 2026, 14:35

Valanga ad Argentera, mobilitati i soccorsi in Alta Valle Stura

Aggiornamento: nessuna persona coinvolta. Sul posto i vigili del fuoco, il soccorso alpino e il 118

Valanga ad Argentera, mobilitati i soccorsi in Alta Valle Stura

AGGIORNAMENTO DELLE 15.07: fortunatamente, è stata esclusa la presenza di escursionisti travolti dall'ingente distacco di neve che si è verificato attorno alle 13 di oggi 24 marzo ad Argentera. 

Emergenza rientrata, i soccorsi stanno scendendo verso valle. 

***

Allarme in Valle Stura, ad Argentera, dove un escursionista ha allertato il 112 segnalando il distacco di una valanga dalla Rocca Verde, cima che sfiora i 2.700 metri di quota . 

Sul posto stanno convergendo i vigili del fuoco, il soccorso alpino e il 118, con l'elicottero. 

Non si sa, al momento, se ci siano escursionisti coinvolti. Probabilmente si procederà con la bonifica della valanga.

Barbara Simonelli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium