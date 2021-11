Dove mangiare una buona Pinsa e Pala?

QNEO, è il ristorante dove puoi gustare la Pinsa, la Pala, il Tegamino e il Padellino, per un'esperienza culinaria unica.

La Pinsa, a differenza della più comune pizza tradizionale, grazie all’utilizzo di lievito madre, tipologia d'impasto con mix di farine e contenuto d'acqua fino al 90%, la trasforma in un prodotto leggero per tutti i clienti.

La Pala, con lo stesso principio di lavorazione, presenta una superficie croccante e friabile al palato con un'alveolatura completa all'interno.

Il Tegamino, morbido e soffice con un fondo croccante, è una specialità tipica delle terre piemontesi grazie alle sue antiche origini sabaude.

Accompagna la tua scelta con la giusta bevanda: la lista di vini e birre artigianali è stata creata per esaltare il gusto delle nostre pietanze preparate a mano - il nostro staff è pronto a consigliarti l’abbinamento giusto!

Ricordiamo a tutti i clienti che è disponibile la Pinsa Gluten free! La base è specificatamente formulata per persone intolleranti al glutine ai sensi del Reg UE N.828/2014. Il prodotto è confezionato in atmosfera protettiva e aperto solo per l’uso.

In questi mesi QNEO ha ricevuto molte richieste da parte dei propri clienti per poter consumare Pinsa e Tegamino direttamente a casa loro!

Per questo, è stato attivato il nuovo servizio take away sulle piattaforme www.rapideat.it, www.deliveroo.it e www.glovoapp.com.

QNEO è aperto dal giovedì alla domenica, dalle ore 18:30 alle 24:00

Chiama per prenota il tuo tavolo allo 0171-332685 o al 338-8304759.

Facebook https://www.facebook.com/QneoPinsaPalaPassione

Instagram https://www.instagram.com/qneopinsapalapassione