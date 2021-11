Laboratorio di creatività per i più piccini al Museo Craveri di Bra

Sabato 27 novembre 2021 alle 16,30, presso il Museo civico Craveri di storia naturale (in via Craveri 15), si svolgerà un laboratorio di creatività destinato ai bambini dai 3 ai 6 anni dal titolo “Andiamo in letargo?”. Si tratta del nuovo appuntamento organizzato dalla Cooperative sociale Alice onlus nell’ambito del progetto “La grandezza dei piccoli”, finanziato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto annovera 84 partner nella provincia di Cuneo, tra cui la Città di Bra, e mira a stimolare una comunità educante e a favorire azioni di contrasto alla povertà educativa dei bambini.

L’ingresso è gratuito ma i posti sono limitati. Per informazioni e prenotazioni scrivere a er.infanzia@coopalice.net. (rb)