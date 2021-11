San Michele Mondovì è il primo comune ad aderire alla Giornata Regionale del Piemonte Gentile e Cortese

San Michele di Mondovì è il primo comune ad aderire alla Giornata Regionale del Piemonte Gentile e Cortese (patrocinata dalla Regione Piemonte, dal Consiglio Regionale del Piemonte, dall'Anci Piemonte e dall'Ordine dei Giornalisti del Piemonte), che si svolgerà il prossimo 4 dicembre.

Per tale occasione il sindaco, Domenico Michelotti insieme all’Assessore alla Gentilezza Margherita Ivaldi riconosceranno l’attestato di gratitudine “Grassie d’tut” per l’anno 2021 a due concittadini.

Gli stessi amministratori comunali anticipano la scelta e la motivazione: ”riconosceremo l’attestato di gratitudine a Uberti Teresio e Odasso Rosanna per l’impegno profuso con modestia, dedizione e amore a beneficio della comunità locale San Michelese”.

Partecipando alla Giornata Regionale, il comune di San Michele di Mondovì contribuisce a cambiare il luogo comune che identifica il Piemonte e i Piemontesi come “falsi e cortesi”.

Come riconoscono Luca Nardi (coordinatore del progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza) e Cristina Ghiringhello (Imprenditrice della Gentilezza e Direttrice di Confindustria Canavese), tra i promotori dell’iniziativa: ”riconoscere la gratitudine verso i cittadini e le associazioni che mettono in atto pratiche di gentilezza verso la comunità è un bel modo per valorizzare il loro impegno a beneficio della collettività. L’auspicio è che sia uno stimolo ulteriore per favorire la diffusione delle buone pratiche di gentilezza per il bene comune.”