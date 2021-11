Incidente sulla provinciale 8: la vittima è un 32enne residente a Venasca

E' un giovane uomo di 32 anni la vittima del tragico schianto che si è verificato stamattina sulla provinciale 8, che da Venasca conduce a Piasco.

Si tratta di L.K., di nazionalità polacca, residente a Venasca.

Ci sono altre due persone ferite, uno in codice giallo e uno in codice rosso, gravissimo.

Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti della Polizia Stradale di Saluzzo, intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità in zona. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso da parte dei sanitari e la messa in sicurezza della strada, rimasta chiusa durante tutte le operazioni.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte tre vetture. L'uomo deceduto era al volante di un'Alfa Romeo. Lo scontro all'altezza della curva in località Pilone Rocche, dove è avvenuto l'impatto con una Fiat Punto. Dietro procedeva una terza vettura, che è finita contro la Punto. Sul posto hanno lavorato a lungo i vigili del fuoco.