Un dolce Natale con "A poco a poco" onlus: panettoni, pandori e cioccolatini per aiutare i bimbi della Costa d’Avorio

Natale solidale con la Costa d’Avorio: per festività di fine anno, la Onlus "A poco a poco" ha deciso di prendere per la gola con panettoni, pandori e cioccolatini, tutti coloro che vogliono contribuire con una piccola offerta a garantire kit scolastici a favore dei bambini frequentanti le scuole di Sokourala e Mahana, piccole cittadine della regione di Bafing, in Costa d'Avorio.



L'associazione, nata nel 2014 dalla voglia di un gruppo di amici del Cuneese di condividere risorse ed esperienze con chi ne ha bisogno in Costa d'Avorio (terra di origine di alcuni membri dell'associazione), nel corso degli anni ha realizzato molteplici progetti: la ristrutturazione e l'allestimento del dispensario farmaceutico di Sokourala, la creazione di un parco giochi e la consegna di circa 400 kit scolastici e di oltre 80 divise.



"«L’istruzione è l'arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo». Su queste parole di Nelson Mandela noi vogliamo fondare la nostra attività e concentrare tutte le nostre energie – dichiara Debora Cometto, presidente di A poco a poco -. Lo scorso anno, nonostante il fermo impostoci dalla pandemia, siamo comunque riusciti a garantire ai bambini la possibilità di frequentare la scuola. Quest'anno abbiamo deciso di riprendere il nostro cammino con rinnovato entusiasmo. Acquistando i nostri prodotti dolciari aiuterete tanti bambini a crescere e potrete portare a casa vostra anche un po' di Africa, con un addobbo in tipico tessuto wax".



Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Debora (tel. 347/81.81.778) o Marianna (348/51.63.392).