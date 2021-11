Reintegro dei lavoratori senza green pass sospesi: già raccolte oltre 400 firme a sostegno

Nella serata di ieri oltre 600 persone si sono ritrovate come ormai da consuetudine in piazza foro boario per protestare contro l’adozione del nuovo supergreenpass.



La serata è stata caratterizzata dalla raccolta firme per la legge di iniziativa popolare che chiede la cessazione dello stato d’emergenza e il reintegro di tutti i lavoratori sospesi disponendo per essi anche gli stipendi arretrati.



A tal proposito grande soddisfazione ha espresso il segretario provinciale di Italexit, Alessandro Balocco, per le 411 firme raccolte, ringraziando i tantissimi cittadini che diligentemente si sono messi in coda sfidando la rigida temperatura x diverse ore.



Lungo la serata si sono alternati diversi rappresentanti di categoria, dalle partite iva ai sanitari sospesi, con un unico grande filo conduttore: la lotta per i diritti fondamentali che nessuna tessera verde può concedere o limitare.



Il prossimo appuntamento è giovedì 2 dicembre alle ore 20, questa volta in piazza Virginio, con la partecipazione straordinaria del noto regista e blogger Massimo Mazzucco che ha accettato l’invito fattogli dal consigliere comunale Beppe Lauria a nome del coordinamento provinciale free vax-no green pass.