Concerto per un amico: la banda musicale di Bernezzo suona in memoria di Bruno Delfino

Sabato 27 novembre, alle 21, la Banda musicale si esibirà in un concerto in memoria del suo presidente Bruno Delfino, conosciuto come “Mantice”, all’interno della chiesa della Madonna del Rosario di Bernezzo.

Durante il concerto si cercherà di ricordare con il sorriso Mantice, e verrà consegnato al comune il primo defibrillatore in sua memoria, da rendere pubblico nel paese. L’iniziativa è frutto di una raccolta fondi in collaborazione tra Banda Musicale, Gruppo Alpini, Avis e Pro loco di Bernezzo, con il con il contributo della SIRP e della SCA di Bernezzo. Il progetto “DAE in memoria di Mantice” verrà finalizzato insieme all’associazione Battikuore di Boves.

Il concerto avrà un numero di posti limitato, con esibizione del green pass. Sul canale youtube della banda musicale di Bernezzo si potrà seguire la diretta.

Bruno Delfino è mancato a 51 anni lo scorso 12 settembre. Grande il cordoglio per la sua prematura scomparsa. Persona stimata e benvoluta da tutti, sarà ricordato in allegria e con tanta musica, quella che lui amava più di tutto. A guidare la banda ci sarà Marco Viale, il nuovo presidente.