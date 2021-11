Una serata sul linguaggio senza tempo della ceramica per il Lions Club Bra Host

Nuovo appuntamento di successo per il Lions Club Bra Host, che ha dedicato una serata sull’arte della ceramica, un linguaggio senza tempo, raccontato con passione dal socio Michele Bracciotti.

Dalla passione di Michele Bracciotti per questa forma artistica è scaturita una produzione di grande originalità, frutto di sperimentazione e di un dialogo sempre nuovo tra fantasia e creatività. E così tutti hanno potuto ammirare la ‘brocca della solidarietà’, una scultura in argilla che parla di amore disinteressato e gratuito, espressione della carità e del bene.

In cima, due mani che si stringono a ricordare vicende umane improntate alla solidarietà, all’altruismo, all’impegno per il prossimo. Per chi soffre ed è più debole. “La stretta di mano è un simbolo - ha commentato Bracciotti -. Si stringono le mani per siglare un patto. Si stringono le mani per un saluto. Si stringe la mano debole per sorreggerla. Pensando a questo ho creato la brocca della solidarietà, che è piena parte dello spirito Lionistico. Essere solidale con il prossimo mediante l’aiuto ai deboli, i soccorsi ai bisognosi, la solidarietà ai sofferenti”.