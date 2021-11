Mondodìdonna fa squadra con il Comune e le altre associazioni per promuovere la parità di genere attraverso lo sport

Fare rete per contrastare la violenza e promuovere la parità di genere, nella vita quotidiana come nel lavoro e nello sport.

Sono tante le iniziative messe in campo dalle associazioni femminili presenti nel comune di Mondovì.

Parallelamente alla "marcia dei cappellini rossi" a sostegno del centro di ascolto della CRI, "L'orecchio di Venere", l'associazione MondodìDonna ha realizzato una nuova edizione della campagna fotografica "Io ci metto la faccia".

Quest'anno l'iniziativa ha coinvolto gli sportivi che si sono distinti a livello locale, nazionale e internazionale ed è stata particolarmente apprezzata dall'assessore allo sport Luca Robaldo che, negli scorsi giorni, aveva lanciato l'invito a incontrarsi per collaborare per realizzare ulteriori iniziative su questo argomento.

La risposta dell'associazione MondodìDonna non si è fatta attendere:

"Ringraziamo l'assessore Robaldo per l’interesse dimostrato nei confronti della nostra iniziativa a favore della lotta contro la violenza sulle donne." - spiegano dall'associazione - "Siamo lusingate del suo interessamento e raccogliamo con grande piacere l’invito a collaborare col comune di Mondovì, con la Consulta Comunale Femminile e il Circolo delle Idee, per progettare nuove iniziative volte a promuovere la parità di genere anche in ambito sportivo".