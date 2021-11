Turismo, Graglia (FI): "Contributi alle Pro loco per i protocolli anti-Covid"

“Anche quest’anno come Regione Piemonte abbiamo prestato attenzione per l’attività encomiabile svolta dalle Pro loco nonostante le restrizioni e i numerosi paletti dovuti alla pandemia in corso.

Il contributo massimo sarà di mille euro e si potranno rendicontare anche le spese per quanto riguarda la messa in sicurezza degli eventi nel rispetto dei protocolli anti-Covid. Abbiamo stanziato 315mila euro per il 2021, una cifra importante, che potrebbe ancora aumentare, che serve a sostenere delle realtà fondamentali per la vitalità turistica e culturale dei nostri piccoli Comuni.

Dobbiamo solo ringraziare i volontari delle Pro loco come Consiglio regionale piemontese perchè la loro abnegazione permette di tenere vivo il nostro territorio, spesso senza riconoscimenti e con troppe responsabilità: sarò sempre in prima fila affinché la Regione sia sempre pronta a venire incontro alle esigenze”.

Ad annunciarlo il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, responsabile regionale del Dipartimento Turismo per Forza Italia Piemonte.