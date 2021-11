Vaccino anti covid, in Piemonte potenziate le slot disponibili per la terza dose

Sono 16.389 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 975 è stata somministrata la seconda dose, a 13.160 la terza dose.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.976.128 dosi, di cui 3.037.109 come seconde e 567.971 come terze, corrispondenti al 97,3% di 7.172.750 finora disponibili in Piemonte.

TERZA DOSE: SLOT DISPONIBILI IN COSTANTE POTENZIAMENTO

Le agende vaccinali sono in costante potenziamento alla luce del grande numero di richieste generato dalle nuove disposizioni del Governo (in particolare l’ampliamento delle platee che possono accedere alla terza dose e di quelle che hanno l’obbligo vaccinale, la riduzione della durata del green pass a 9 mesi e l’introduzione del super green pass).

Per coloro che non dovessero trovare subito uno slot disponibile, si ricorda che il sistema carica quotidianamente nuove possibilità di appuntamento (fermo restando le categorie a cui va garantita la priorità).

Importante

Dal 1° dicembre chi dovrà rispettare l’obbligo vaccinale o avrà il green pass in scadenza nelle successive 72 ore potrà recarsi presso un hub ad accesso diretto (l’elenco sarà pubblicato sul portale regionale) senza necessità di prenotazione.

I soggetti fragili e gli over60 riceveranno direttamente un sms di convocazione con priorità rispetto alle fasce d’età più giovani (anche in assenza di prenotazione).

Per coloro che devono ricevere la prima dose resta sempre valida la possibilità di accesso diretto (l’elenco degli hub è su www.regione.piemonte.it).