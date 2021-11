Grazie a "Un sorriso per Giorgia" donate due lavagne interattive all'IPC del "Giolitti-Bellisario"

Dal 2007 sono stati tanti gli appuntamenti dedicati al ricordo della piccola Giorgia Cavarero. Una tradizione per la città di Mondovì, che ha mostrato grande solidarietà per aiutare bambini in Italia e all'estero.

Negli anni "Un sorriso per Giorgia" ha saputo unire le persone e nonostante lo stop imposto lo scorso anno dalla pandemia, l'evento benefico è tornato più forte di prima.

Per la 14^ edizione della manifestazione che, negli anni, è riuscita a raccogliere più di 150 mila euro di donazioni, i genitori di Giorgia, Stefania e Silvio, con la collaborazione di Esedra e dei Trelilu, lo scorso luglio, nella cornice dei "Doi Paset", hanno proposto uno spettacolo in esterno e in piena sicurezza, arricchito da musica, comicità e magia, grazie alla presenza del Mago Alexander.

L’obiettivo era quello di garantire un sostegno concreto all’Istituto "Giolitti-Bellisario" di Mondovì fornendo dotazioni multimediali per docenti e studenti. Anche questa volta, l'evento benefico ha fatto centro. Lo scorso giovedì 25 novembre, infatti, sono state consegnate due lavagne interattive all'IPC (Istituto Professionale per il commercio, ndr).

All'incontro erano presenti i genitori di Giorgia, l'Esedra Mondovì, da sempre organizzatrice dell'evento, rappresentata da Tiziana e Mariarosa Rossi, e Roby Bella dei Trelilu.

L'incontro è stata occasione per una "lezione simulata" al fine di mostrare il funzionamento delle due lavagne interattive che sono state particolarmente apprezzati dal corpo docenti e dagli alunni.

In rappresentanza del comune di Mondovì erano presenti il sindaco Paolo Adriano e l'assessore all'istruzione Luca Robaldo.