Le sfide della mobilità umana: un webinar su accoglienza, resilienza ed aree interne

Giovedì 2 dicembre 2021, dalle ore 17,00 alle 19,00, si svolgerà il webinar “Le sfide della mobilità umana. Accoglienza, Resilienza ed Aree Interne”. Tale iniziativa è frutto della sinergia tra Uncem e l'Unione Montana Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida, nell'ambito del progetto europeo Arrival Regions, in collaborazione con FORUMSAD.

Il webinar “Le sfide della mobilità umana. Accoglienza, Resilienza ed Aree Interne”, dopo i saluti inaugurali di Andrea Mozzone, Vicepresidente Unione Montana di Ceva, si svilupperà grazie ai contributi di: Marco Bussone (Presidente UNCEM), Giorgio Righetti, (Direttore Generale Acri), Elena Jachia (Direttrice Area Ambiente Fondazione Cariplo), Alessandro Ingaria (Sindaco del Comune di Priero), Ivana Borsotto (Presidente Focsiv). L’incontro sarà moderato da Simona Chiapparo (Consigliere Nazionale FORUMSAD/Ariete Onlus)

Il webinar si inserisce in un percorso multidisciplinare, finalizzato alla promozione di un dialogo tra i diversi stakeholders e i cittadini che possa declinare il tema della mobilità umana in una prospettiva complessa, che coniughi il lessico dell'accoglienza con quello della partecipazione civile, tra welfare e cooperazione internazionale, nella direzione di un futuro di pace e coabitazione per le comunità umane.

LE SFIDE DELLA MOBILITA' UMANA

Accoglienza, Resilienza ed Aree Interne - Credits

Il webinar è online su piattaforma G-suite.

L’incontro è destinato ad assistenti sociali, psicologi, insegnanti, educatori, giornalisti ed operatori dei centri di accoglienza.

La partecipazione è gratuita, ma occorre preliminare registrazione, tramite il link

www.bit.ly/webinar2dicembre

Per i soggetti registrati sarà rilasciato, su richiesta, attestato di partecipazione

Per informazioni sull’iscrizione al webinar :

CFP Cemon Tel. 0174701284 - Mail: info@cfpcemon.it

Per informazioni sul contenuto:

mail: progettiunimontceva@gmail.com tel.: 3335458537