Saluzzo: ai blocchi di partenza il Fitwalking del Cuore

La 19esima edizione del Fitwalking del Cuore sta per mettersi in moto, per usare una metafora sportiva è ai blocchi di partenza.

Verranno infatti consegnati a breve i pettorali ai gruppi e alle associazioni che prendono parte alla raccolta iscrizioni quindi sarà presto possibile acquistare il proprio pettorale …con una novità, già introdotta a dire il vero nell’ultima edizione virtuale. Con la quota di partecipazione di 5 euro si riceverà subito, oltre al pettorale, anche il pacco gara!

Per evitare assembramenti il pacco non verrà consegnato come da tradizione al termine della camminata ma direttamente all’iscrizione, la curiosità di sapere cosa contiene verrà quindi soddisfatta subito.

Mano a mano che le associazioni attiveranno i punti iscrizione verranno pubblicati su tutti i canali dell’evento (sito, pagina Facebook, profilo Instagram).

Per informazioni: www.scuolacamminosaluzzo.it – info@scuolacamminosaluzzo.it – 338/6151466