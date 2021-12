A Cuneo “Tutti piccoli principi”: una serata di beneficienza con musica, teatro e danza

L’Associazione Voglia di Crescere, con sede a Busca, dal 2006 affianca l’equipe tecnico scientifica del reparto TIN Terapia Intensiva Neonatale dell’ Az. Ospedaliera Santa Croce Carle di Cuneo. Le finalità dell’associazione sono il sostegno concreto alle famiglie dei neonati, l’impegno nell’acquito di risorse e attrezzature mediche, la sensibilizzazione della cittadinanza verso questa realtà.

Il gruppo musicale saviglianese 4SANGIU, che si dedica alla realizzazione di spettacoli e concerti benefici e che già nel 2020 aveva collaborato con Voglia di Crescere per la raccolta fondi utile all’acquisto della Banca del Latte con la realizzazione di 2 videoclip musicali, sarà nuovamente al fianco dell’associazione per questa nuova importante iniziativa.

Lo spettacolo, dal titolo #TUTTIPICCOLIPRINCIPI, è tratto dal libro di Antoine de Saint-Exupéry “Il Piccolo Principe” ed è un nuovissimo format che miscela tanta musica, danza e teatro. Uno spettacolo emozionante, dai toni gentili e delicati, adatto a tutta la famiglia, che ripercorre i tratti salienti del romanzo e propone tematiche legate al meraviglioso mondo dell’infanzia.

#TUTTIPICCOLIPRINCIPI vede sul palco, oltre ai 4SANGIU Romina Gianoglio (voce), Giuseppe Alladio (voce) e Alberto Bobo Bosio (chitarre), la violinista Alessia Castellino, la ballerina Marta Cavallo ed alcuni piccoli danzatori della scuola “La Maison de la Danse” di Cuneo con le coreografie di Simona Rivotti e gli attori Luigi Cando e Giulio Tarasco dell’“Accademia Teatrale Toselli” di Cuneo nei panni dei personaggi del romanzo. La scenografia dello spettacolo sarà un tripudio di colore, grazie agli elaborati di tanti bambini, che hanno illustrato con varie tecniche pittoriche le principali scene del Piccolo Principe; segnaliamo soprattutto le preziose collaborazioni con l’Istituto Comprensivo di Moretta, classi quarta e quinta della Scuola primaria intercomunale Polonghera-Faule e la Scuola dell'Infanzia "Asilo Infantile Regina Pacis" di Villanova Mondovì.

Scopo della serata sarà la raccolta fondi per l'acquisto di “UN VIDEO LARYNGOSCOPIO E DI UN MONITOR PER ENDOSCOPIA”, per il reparto di Terapia Intensiva Neonatale diretta dal dottor Andrea Sannia dell' Azienda Ospedaliera Santa Croce Carle di Cuneo. Si tratta di macchinari di ultima generazione, che potranno certamente salvare la vita di molti bimbi nati prematuri.

“Ringraziamo fin d’ora i 4SANGIU per aver accolto con entusiasmo il nostro invito alla realizzazione di questa serata e tutti coloro che con generosità vorranno partecipare a questa raccolta fondi - commenta Daniela Ferrero presidente di Voglia di Crescere – in particolare il Comune di Cuneo che ha patrocinato la serata ed il CSV Centro Servizi per il Volontariato di Cuneo che come sempre ci sostiene in questi progetti benefici".

"La serata – continua Daniela Ferrero - sarà anche l’occasione per fare gli auguri di Buone Feste a tutti i volontari e sostenitori di Voglia di Crescere. Siamo emozionati e felici di poter nuovamente aiutare l’associazione buschese oltretutto tornado nel bellissimo teatro Toselli di Cuneo, il commento di Silvana Barberis in prima linea nell’ organizzazione dell’evento insieme ai 4SANGIU. Ringraziamo Voglia di Crescere per questa nuova collaborazione cosi’ bella e significativa anche in vista delle vicine festività natalizie".

L’ingresso è libero. Nel pieno rispetto delle normative vigenti per l’emergenza Covid sarà obbligatorio il Super Green Pass. Per prenotare il proprio posto chiamare il numero 347 6585657.

Per chi volesse contribuire a questa gara di solidarietà per questo dono alla Terapia Intensiva Neonatale di Cuneo l’IBAN di Voglia di Crescere e’: IT55O0200810290000100909374 Oppure donando su Satispay (negozi) Voglia di Crescere CAUSALE: #tuttipiccoliprincipi