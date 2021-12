Bra, festa dell’Immacolata sotto la neve e il bello di tornare bambini [FOTO]

Previsioni rispettate. Nessuna delusione per chi svegliandosi si aspettava di vedere la Zizzola ricoperta di bianco.



La neve è arrivata puntuale nel giorno dell’Immacolata anche a Bra. Imbiancati i tetti delle abitazioni, le auto in sosta e gli alberi, come zucchero a velo.



Fiocco dopo fiocco, il fenomeno atmosferico sta regalando paesaggi da cartolina. Case e monti innevati che accarezzano il cielo e l’anima. Perché della neve non ricorderemo solo i disagi. Ricorderemo anche l’altra faccia di questo candore. Quella che ha il sorriso dei bambini e una sensazione di pace, serenità e di un grande ed etereo silenzio.



Ora può arrivare Natale.