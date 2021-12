Joe Bastianich in concerto al Toselli di Cuneo con la band napoletana “La Terza Classe"

Lunedì 20 dicembre alle ore 21, il noto chef di origini italiane e personaggio televisivo della trasmissione MasterChef Italia Joe Bastianich sale sul palco del Teatro Toselli di Cuneo per esibirsi con la band napoletana “La Terza Classe”. Il concerto, a base di sonorità made in Usa che spaziano dal folk al bluegrass e al rock, è il secondo di una rassegna di quattro eventi “fuori cartellone” organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cuneo tra dicembre 2021 e aprile 2022.

I biglietti per assistere allo spettacolo, in vendita on-line al link SiTickets (comune.cuneo.it) e il giorno dello spettacolo al botteghino a partire dalle ore 16, hanno un costo di 20 euro per poltrone e palchi, 12 euro per la balconata e 8 euro per la prima e la seconda galleria. Non sono previste riduzioni. Per maggiori informazioni telefonare allo 0171/444812 o scrivere a spettacoli@comune.cuneo.it.

Il concerto è un riuscito connubio di brani acustici ed elettrici, con un sound che mescola i molti stili che hanno segnato l’ispirazione musicale del “Restaurant man”, che si esibisce alla voce e alla chitarra acustica accompagnato da Pierpaolo Provenzano (voce e chitarra acustica), Enrico Catanzariti (voce e batteria), Rolando “Gallo” Maraviglia (voce e basso), Alfredo D’Ecclesiis (voce e armonica) e Michelangelo Bencivenga (voce e banjo).

Joe Bastianich, diventato una personalità televisiva di successo e uno dei più importanti ristoratori d’America dopo aver iniziato a lavorare come lavapiatti nel ristorante italiano dei suoi genitori Lidia e Felice a New York, ha sempre coltivato una profonda passione musicale, crescendo con ascolti che vanno dai Led Zeppelin ai Ramones passando per David Bowie e i Rolling Stones e arrivando a incidere un album da solista nel 2019. La musica emerge spesso anche nelle sue apparizioni televisive: proprio ad essa era dedicata la trasmissione On The Road, un viaggio attraverso l’Italia alla scoperta delle sonorità tradizionali e popolari della nostra penisola andato in onda su Sky nel 2015. Grazie a quella esperienza ha avuto modo di conoscere “La Terza Classe”, band nata nel 2012 per le strade di Napoli suonando canzoni tradizionali, inedite e moderne ispirate dal folk statunitense ed europeo e approdata prima al noto show tv americano Music City Roots e poi all’edizione italiana 2016 di Italia’s Got Talent, dove arrivò fino alla semifinale. Quello tra Joe Bastianich e “La Terza Classe” è un sodalizio artistico nato nel 2021 ma ormai collaudato, che ha portato ad un fortunato tour italiano durante la scorsa estate e che proprio in dicembre riparte: la data cuneese è la terza del Winter tour 2021, nel quale gli artisti si esibiranno anche in piazze come quelle di Milano e Roma.