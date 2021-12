Il museo civico di Cuneo terzo assoluto al Premio Persona e Comunità del Centro Cultura e Società

Giovedì 2 dicembre 2021, il Comitato Scientifico dell’VIII edizione del premio persona e comunità del centro cultura e società di Torino ha conferito il terzo premio assoluto per la sezione disabilità al progetto Il Museo oltre i 5 sensi realizzato dal Museo Civico di Cuneo, in collaborazione con la Fondazione Paideia di Torino e l’Asl di Cuneo e di Mondovì.

La motivazione data dal comitato è la seguente: Rendere abbastanza comprensibile il museo alle persone con una disabilità intellettiva. Uno sforzo di creatività e sistematicità notevole. Progetto realizzato nell'ambito del Programma INTERREG ALCOTRA, dunque con valore aggiunto nella visione europea del miglioramento praticamente su tutte e quattro le tematiche previste: Innovazione Applicata, Ambiente sicuro, Attrattività del territorio, inclusione sociale e cittadinanza europea.

“Si tratta di un riconoscimento importante, che ci rende orgogliosi e che premia il lavoro di tutta l’équipe del Museo e dei suoi validissimi collaboratori, sempre pronti ad accogliere i visitatori nell’ottica della massima inclusione e della partecipazione fattiva e collaborativa di tutti i pubblici che frequentano i luoghi della cultura.” - afferma l’Assessora alla Cultura Cristina Clerico.

Il riconoscimento va a premiare i nuovi sussidi interattivi alla visita ideati dal museo nell’ambito del programma Europeo Alcotra – Progetto transfrontaliero “Traces - Trasmettere la ricerca archeologica nella Alpi del Sud”. Il Museo Civico di Cuneo ha realizzato strumenti didattici destinati a persone diversamente abili con disordini mentali e disturbi dello spettro autistico.

In particolare sono state realizzate:

. schede didattiche introduttive in italiano e francese sul tema della disabilità a supporto di operatori museali ed accompagnatori;

. schede in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) con testi adattati e tradotti in simboli widgit (secondo le linee guida europee dei testi Easy-to-Read) su altrettanti oggetti e reperti significativi presenti nel museo;

. storia sociale sviluppata sul contesto del complesso monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo realizzata e scaricabile in lingua italiana, francese e inglese, testata e applicata durante un visita sperimentale, e che si può visualizzare al link https://www.comune.cuneo.it/cultura/museo/storia-sociale-del-museo.html

Si ricorda che il complesso monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo è aperto al pubblico dal martedì al sabato, dalle 15.30 alle 18.30. Fino al 6 marzo 2022, la domenica il museo è aperto con orario continuato, dalle ore 10.30 alle ore 18.30.

Per info, prenotazioni e visite specifiche per diversi target di pubblico: museo@comune.cuneo.it oppure tel. 0171.634175.