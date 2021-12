Saluzzo, la salute vien camminando: un progetto rilancia il camminare insieme

"Camminare è la miglior cura per l’uomo". Lo diceva Ippocrate, il padre della Medicina; lo dicono oggi i dati scientifici e l’Oms, indicando la sedentarietà come una delle maggiori cause di morte e, individuando nel movimento lo strumento di prevenzione per molte malattie.

Camminare è l’attività fisica più "gettonata" praticabile da un alto numero di persone che possono diventare camminatori sportivi e dinamici, acquisendo uno stile di vita più attivo in funzione della propria salute, di quella della collettività e del futuro sostenibile del territorio.

E’ la finalità di “Rinascita” progetto della Scuola del Cammino Fitwalking Italia con lo Spresal dell’ASL CN1, il patrocinio del Comune ed il sostegno della Fondazione CrSaluzzo, che rilancia il camminare insieme.

E’ stato presentato ieri nella sede Spresal saluzzese dai referenti, illustrato nelle sue attività e supporti promozionali.

Si parte subito, con un calendario di quattro uscite gratuite, la prima già i programma domani, sabato 11 dicembre. Il ritrovo è alle 14 a Saluzzo, in piazza Buttini (Tribunale) per un percorso lungo via Bodoni e la collina, condotti da istruttori qualificati della Scuola dei Damilano. Un’ora di cammino per tutti. Bastano le scarpe adatte.

“Finalmente ci siamo! Riprendono le belle camminate che tanto hanno migliorato lo stile di vita di tanti cittadini – afferma con entusiasmo il direttore Spresal Santo Alfonzo- ricordando il progetto dei "Mercoledì del Cammino" varato alcuni anni fa, proprio dallo Spresal Saluzzo che è stato pioniere in questo ambito, diventando esempio di proponimento di buone pratiche per lo star bene.

“Rinascita” fa parte del Piano nazionale per la promozione della Salute e della prevenzione, quest’ultima messa in evidenza più che mai dal Covid, sottolinea Alfonzo. L’emergenza sanitaria e le conseguenti misure restrittive hanno determinato una limitazione del movimento e dell’attività fisica, portando sedentarietà, in alcuni casi, forzata e prolungata (smart working, didattica a distanza).

“Si torna a ri-stimolare il cammino, in una città come Saluzzo diventata “del cammino e del camminare” e che ha fatto una decina di anni orsono scelte di urbanizzazione indirizzate in questo senso"- afferma Maurizio Damilano della Scuola del Cammino, inventore con i fratelli della tecnica del Fitwlaking e ideatori del “Fitwalking del cuore”, quest’anno di nuovo in presenza, domenica 23 gennaio.

“Ormai da anni la nostra filosofia e l’attività guardano non solo all’aspetto motorio-sportivo del fitwalking, ma anche agli aspetti positivi e benefici che il camminare bene e a passo svelto offre a tutte le persone. Guardare ad una città attenta alle esigenze dei cittadini in quanto a fattori di mobilità ed esercizio fisico, insieme ai temi della sostenibilità ambientale, salutistica e di benessere, sono segno di una cultura dello stare bene che include tutti, che guarda al futuro ed a tutti offre benefici concreti”.

Franco Demaria vicesindaco di Saluzzo ha sottolineato la vivacità cittadina a vari livelli dall’hub vaccinale allo sport, elencando i progetti legati a realizzazioni sportive: dalle palestre alle piste ciclabili e di atletica, al futuro polo Sedamyl.

“Una comunità che promuove la cultura del benessere è una comunità attenta alla qualità della vita - afferma il sindaco Mauro Calderoni - Da anni promuoviamo stili di vita sani in collaborazione con altri Comuni ed enti, attraverso progetti europei focalizzati sull’outdoor nelle Terres Monviso e a Saluzzo. Il progetto “Rinascita” consolida queste collaborazioni e ci permette di riappropriarci di alcune tradizioni tutte saluzzesi, come il giro in collina o in campagna con gli amici”.

Dopo l’appuntamento di sabato 11, ne è proposto un secondo sabato 18 e successivamente sabato 8 e 15 gennaio, sempre alle 14 in piazza del Tribunale.

Per info e iscrizioni: scuola del Cammino te/whats ap 338 6151466.

Per diffondere consigli di buone pratiche di attività fisica, parlare di benefici che ne derivano: perdere peso, prevenire malattie, aumentare le difese immunitarie, respirare meglio, essere più felici e meno soli, senza dimenticare la giusta alimentazione e lo stop al fumo, sono stati stampati migliaia di opuscoli di Rinascita, grazie alla collaborazione di Daniela Sorasio e Daniela Macagno dello Spresal-Promozione salute. Sono in distribuzione per i cittadini.