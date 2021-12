Tempo di concerti in presenza per il Natale della Fondazione Fossano Musica

Tempo di concerti e saggi in Fondazione Fossano Musica. Finalmente, dopo che lo scorso Natale le restrizioni anti-Covid avevano imposto di realizzare eventi solo online, i concerti della FFM tornano in presenza anche nella stagione invernale.

Primo appuntamento sabato 11 dicembre con il concerto dei vincitori di alcune categorie del Concorso Ars Area alle ore 15.00 a Palazzo Burgos seguito, alle ore 17.30 dal concerto della classe di Pianoforte di Enzo Fornione.

Doppio appuntamento anche domenica 12 dicembre: nell’Aula Magna dell’Istituto Vallauri andrà in scena alle ore 17 “Una voce sola”, concerto del coro di voci bianche insieme ai Voxes e ai Rebel Bit mentre alle ore 18 nella Chiesa dello Spirito Santo salirà sul palco l’Orchestra d’Archi FFM con le classi di Simona Perotti, Carla Buchman, Alessandro Chiapello, Luca Panicciari e Francesco Bertone.

Lunedì 13 dicembre nella Sala Grande di Palazzo Burgos alle ore 20.45 si esibiranno gli studenti della corso CantAutore di Enzo Fornione.

Venerdì 17 alle ore 21 l’Orchestra FFM Pop diretta dal Maestro Gianni Virone sarà in trasferta al Teatro Politeama Boglione di Bra con “Omaggio a Lucio Dalla”.

Domenica 19 alle ore 17 presso la Chiesa di Sant’Antonio a Fossano si terrà il concerto dell’Orchestra FFM Classica diretta dal Maestro Julius Kalmar che eseguirà Elegia op.3 n° 1, Preludio op. 3 n° 2 e Melodia op. 3 n° 3 di S.V. Rachmaninov; Concerto for Piano e Orchestra in D major di F.J. Haydn; Sinfonia n° 104 in re major di F.J. Haydin e Overture da “Le nozze di Figaro” di W.A. Mozart.

Martedì 21 alle ore 21 presso la Chiesa dei Battuti Bianchi saliranno sul palco la FFM Big Band diretta da Gianni Virone e Jazz Lab di Fabio Gorlier.

Ultima giornata in musica per salutarsi prima delle feste natalizie giovedì 23 dicembre con ben tre appuntamenti: alle ore 17 nella Sala Grande di Palazzo Burgos si terrà il concerto degli studenti della classe di pianoforte di Marta Conte e di clarinetto di Paolo Montagna; alle ore 18.30 presso la chiesa dei Battuti Bianchi, concerto degli studenti della classe di pianoforte di Chiara Tavella e alle ore 20.30 nella Sala Grande di Palazzo Burgos concerto degli studenti delle classi di canto di Raffaella Buzzi e di pianoforte di Mariangela Arnaboldi.

Per tutti i concerti è richiesta la prenotazione sulla nostra piattaforma selezionando l’appuntamento al link https://fondazionefossanomusica.it/it/eventi. È obbligatorio esibire il greenpass rinforzato.