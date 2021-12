Opere libere create dentro il carcere di Saluzzo, in mostra al Monastero della Stella

Sabato 11 e domenica 12 dicembre, torna Opere Libere: l’esposizione dedicata alle opere artistiche e artigianali realizzate all’interno della casa di reclusione “R. Morandi” di Saluzzo.

La mostra si terrà quest’anno presso il Monastero della Stella, piazza Trinità 4, visitabile nella due giorni dalle 10 alle 19.

L’esposizione, nata da un Progetto della sezione carceraria del Liceo artistico Soleri Bertoni, la cui referente è la docente Daniela Zinola, quest’anno vede la collaborazione dell’Associazione di volontariato penitenziario "Liberi Dentro".

In questa nuova edizione, il pubblico potrà ammirare le opere dei laboratori artistici del Liceo (bijoux, addobbi natalizi, suppellettili in legno e in ceramica, lavori pittorici) ed i manufatti del recente Laboratorio sartoriale “Are@51Lab” con le proposte di accessori femminili.

Le opere potranno essere cedute a fronte di una donazione il cui ricavato sarà utilizzato per il proseguimento delle attività laboratoriali del carcere.