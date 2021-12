Un'auto è precipitata in una scarpata nel comune di Lisio. L'allarme è scattato questa mattina, domenica 12 dicembre, verso mezzogiorno. L'incidente è avvenuto in via Lautro.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Mondovì con i volontari di Ceva, il nucleo SAF di Cuneo e l'elicottero Drago 55.

Al momento non si dispone di ulteriori informazioni.