Muore durante una battuta di caccia a Valmala

C’è una vittima in un incidente di caccia registratosi nella mattinata di oggi (lunedì 13 dicembre), poco prima delle 10, nei pressi del santuario di Valmala.



A comunicarlo il servizio di Emergenza 118, intervenuto sul posto nel tentativo, rivelatosi purtroppo vano, di prestare soccorso all’uomo che sarebbe stato colpito per errore da un amico impegnato con lui nella battuta di caccia.



Contrariamente a quanto segnalato in un primo momento il fatto non è avvenuto in una riserva di caccia, ma in un terreno libero del comparto Ca Cn2 della valle Varaita, in località Bodone, nei pressi del paese di Valmala, territorio del Comune di Busca, in una zona in questi giorni resa molto impervia dalla neve.



Sul posto stanno operando i Carabinieri del Comando di Busca insieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cuneo.



L’incidente di Valmala è il secondo, nel giro di poco più di un mese, che si verifica nelle Valli del Monviso. Nella vicina Valle Po, il 3 novembre scorso, infatti, un uomo, originario di Rifreddo, era rimasto ferito da un colpo “di rimbalzo”, sparato da un compagno di squadra. Il colpo, da quanto si era appreso, aveva urtato un ostacolo (forse un albero) prima di colpire l’uomo.



Il 52enne era stato soccorso dal 118 (era intervenuto anche l’elisoccorso) e poi trasferito al Santa Croce di Cuneo. L’incidente si era verificato a Revello, in località Tetti Pertusio, nelle vicinanza dei "Vivai Borgna", non troppo distante dalla "Via dei Boschi", la strada provinciale 260 che da Saluzzo risale a Martiniana Po. I cacciatori erano impegnati in una battuta sui pendii che formano lo spartiacque tra la Valle Po e la Val Bronda.



L’incidente fa seguito a due infortuni che nella giornata di ieri, domenica 12 dicembre, hanno interessato cacciatori nella nostra provincia. In un primo caso il Soccorso Alpino era stato chiamato a intervenire per prestare soccorso a un uomo finito fuoristrada a Lisio. Sempre il Soccorso Alpino era dovuto intervenire sulle alture di Vinadio, dove un altro cacciatore si era ferito a una gamba a causa di una caduta.



ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO