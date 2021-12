Patch cutanea per capelli: di cosa si tratta e come funziona

Sono tantissime le persone che si trovano ogni giorno ad affrontare il problema dell’alopecia e della calvizie. Perdere i capelli non è uno scherzo! La problematica, infatti, non si limita alla questione estetica ma coinvolge anche l’aspetto psicologici, provocando, per esempio, un forte disagio psicologico. Causate da diversi fattori - p.e. gli squilibri ormonali, lo stress, l’assunzione di specifici farmaci - le condizioni sopra citate sono molto più diffuse di quanto si possa pensare.

Per fortuna, esistono diversi punti di riferimento per ritrovare la serenità in maniera definitiva e senza spendere cifre assurde. C’è la chirurgia, che ha raggiunto livelli tecnici ottimali negli ultimi anni ma che richiede comunque del tempo prima di vedere dei risultati.

Un’altra alternativa interessante è la patch cutanea per capelli. Se ti stai chiedendo di cosa si tratta e come funziona, non devi fare altro che proseguire nelle prossime righe di questo articolo.

Patch cutanea: cos’è?

La patch cutanea è un innesto per capelli che non richiede approccio chirurgico. Caratterizzata da una parte sottostante realizzata in materiali come il poliuretano, aderisce agevolmente al cuoio capelluto. Realizzata con capelli veri, permette di evitare il trapianto e di apprezzare, una volta applicata, un piacevole effetto naturale.

Come funziona

Il funzionamento della patch cutanea è molto semplice. Come già detto, si può applicare in pochi secondi attraverso diverse metodologie, tra le quali è possibile citare le resine, ma anche i cerotti tape e le mollette. Personalizzabile sulla base delle dimensioni della testa, del colore naturale dei capelli e di quello del viso, a seguito dell’applicazione deve essere rimossa dopo 40 giorni. Trascorso il suddetto lasso di tempo, infatti, arriva il momento di pulirla.

Attenzione: la tempistica indicata nel paragrafo precedente è indicativa. Non bisogna infatti dimenticare l’esistenza di aspetti che possono diminuire la durata di questa protesi. Nell’elenco troviamo innanzitutto il pH della pelle, che dovrebbe essere basso o neutro.

Degna di nota è anche l’importanza di mettere in primo piano alcuni accorgimenti tecnici, come per esempio il fatto di non trascorrere troppo tempo sotto la luce solare diretta.

I vantaggi rispetto alla chirurgia

Nelle righe precedenti, abbiamo fatto un veloce cenno ai vantaggi della patch cutanea rispetto alla chirurgia. Il trapianto di capelli con tecnica FUE, evoluzione della tecnica FUT, ha rappresentato una grande innovazione. Come già accennato, però, ha anche dei lati negativi. Tra questi rientra, ribadiamo, la necessità di attendere minimo sei mesi per vedere risultati definitivi. Con la patch questo ostacolo è bypassato. Dopo l’applicazione, infatti, si può sfoggiare subito la chioma.

Indolore, permette di scegliere qualsiasi tipologia dihair style e soprattutto è decisamente più economica rispetto alla chirurgia. Giusto per dare qualche numero, ricordiamo che un trapianto di capelli con tecnica FUE e l’esecuzione di 2000 innesti può costare fino a 6000 euro.

Quanto si spende, invece, con la patch? La risposta dipende da diversi aspetti, che vanno dall’estensione fino alla tipologia di capelli. In linea di massima, bisogna tenere in conto una forbice di prezzo compresa tra i 500 e i 1000 euro. Per modelli particolarmente elaborati si sale decisamente, arrivando fino a 4000.

Il nodo dei risultati

Abbiamo già fatto presente la possibilità, grazie a questa protesi, di apprezzare risultati meravigliosamente naturali. Per rendersi conto della sua efficacia, basta ricordare la totale invisibilità anche in caso di fronte esposta. Alla luce di ciò, nel momento in cui si decide di acquistarne una è il caso di affidarsi a professionisti competenti. La membrana capillare a cui abbiamo dedicato questo articolo deve infatti essere scelta studiando nel dettaglio le caratteristiche fisiche di chi la indosserà, in modo da trovare la soluzione perfetta esattamente come se si trattasse di un vestito fatto su misura.