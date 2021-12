Chiusa Pesio punta sulla solidarietà: via al bando di sostegno relativo agli oneri TARI 2021

Non si ferma l'impegno dell'amministrazione comunale di Chiusa di Pesio in favore dei suoi residenti più colpiti dagli strascichi economici della pandemia da Covid-19: è stato lanciato in questi giorni, infatti, il bando di sostegno alle famiglie relativo agli oneri TARI 2021.

Nel bando sono previsti buoni spesa da presentare negli esercizi commerciali del Comune aderenti per l'acquisto di beni di prima necessità e farmaceutici, o in alternativa contributi economici mediante esenzione dal pagamento della TARI 2021 scaduta o in scadenza al momento di presentazione della domanda (riferita all'anno in corso).

Possono accedere al bando i soggetti o nuclei famigliari residenti nel Comune che abbiano subito una significativa variazione del raddito a causa della situazione economica derivata dall'effetto del Covid-19, e che comprenda situazioni di: perdita, riduzione del lavoro, mancata riconferma del lavoro a tempo determinato o stagionale, chiusura, sospensione o riduzione dell'attività dell'esercizio commerciale, mancato rinnovo del contratto e mancata retribuzione o riduzione del reddito.

Le risorse verranno erogate sino all'esaurimento. E' necessario inviare la documentazione a protocollo@comunechiusapesio.it o agli uffici sotto appuntamento chiamando lo 0171734009 dal lunedì al venerdì con orario 9.30-11.