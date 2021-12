Prestofresco rinnova il contratto con Codè Crai Ovest

Si rinnova la collaborazione tra la catena di supermercati Prestofresco della famiglia Sapino, attiva con 90 store nell'area nord ovest del Paese (tra Piemonte, Lombardia e Liguria), e Codè Crai Ovest. Il contratto, fino ad oggi annuale, è infatti stato rinnovato per i prossimi tre anni.

La rete di prossimità dell'insegna si sviluppa secondo driver precisi: cordialità, servizio al consumatore, attenzione ai prodotti tipici locali e della tradizione.

I punti di vendita Prestofresco continueranno ad inserire in assortimento le linee di prodotti a marchio Crai e ad usufruire dei servizi dei centri distributivi Codè e della centrale Crai.

“La collaborazione e l’unione delle forze sono un modo per far vivere e prosperare le piccole e medie imprese italiane della distribuzione in un mercato, quello della gdo, sempre più competitivo” spiega Piero Boccalatte, presidente Codè Crai Ovest e Crai Italia.

"Si rinnova contrattualmente quanto consolidato negli scorsi anni con piena soddisfazione di entrambe le parti, grazie anche alla mediazione indispensabile del vice presidente vicario Bruno Rossino e alla collaborazione di tutto il comitato di presidenza. Il rapporto è caratterizzato da una crescita costante che porta ad un forte consolidamento sul territorio di due realtà interamente italiane" aggiunge Sebastiano Sapino, presidente di Prestofresco spa.