Caporalato a Caraglio, fissato l'interrogatorio dei due indagati attualmente in carcere

La Squadra Mobile della Questura di Cuneo, nella prima mattinata del 7 dicembre, aveva eseguito presso la Europoll, azienda avicola di Caraglio, nella sede di via Divisione Cuneense 6, aveva eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare nei confronti di diverse figure inserite, a vario titolo, nell’organigramma aziendale.

A disporle è stato il Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura di Cuneo, nell’ambito di indagini relative alle fattispecie di un’ipotesi di reato, che punisce lo sfruttamento della manodopera, il cosiddetto caporalato. A seguito dell'interrogatorio di garanzia, il gip aveva revocato per uno degli indagati gli arresti domiciliari, sostituendoli con l'obbligo di dimora a Savigliano. Ad essere confermate per due uomini, contro le tre inizialmente eseguite, due custodie cautelari in carcere.

Per questi ultimi due, attualmente sottoposti al regime (l’amministratore ed un responsabile della Europoll ndr), i loro legali, gli avvocati cuneesi Marco Ivaldi e Claudio Bonelli, hanno proposto l’impugnazione della misura davanti al tribunale del riesame di Torino. Si attenda la fissazione dell’udienza.

Le ipotesi di accuse che vedono coinvolti gli indagati sono state respinte dai difensori cuneesi:“Fra qualche giorno i nostri assistiti renderanno interrogatorio, chiarendo punto per punto ogni contestazione. Si spiegherà anche il contenuto delle comunicazioni intercettate che, riportate dai media a stralci ed in modo decontestualizzato, restituiscono un quadro profondamente diverso dal reale. Consegneremo all’autorità giudiziaria tutto il materiale difensivo che stiamo raccogliendo, gli assistiti e l’azienda hanno bisogno di risposte celeri: il periodo è infatti quello di maggiore richiesta dell’anno. Siamo fiduciosi di riuscire a dimostrare l'estraneità dalle accuse."