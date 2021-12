Il Natale di Bra è all’insegna della biodiversità con il Mercato della Terra, certificato da Slow Food

Non è un mercatino, ma c’azzecca perfettamente con il Natale. Il Mercato della Terra di Bra è il luogo giusto dove trovare i migliori regali gourmet. Come ogni terza domenica del mese, il 19 dicembre, sotto la storica ala di corso Garibaldi, gli espositori sono pronti ad accogliere i visitatori con produzioni di assoluta eccellenza, dalle ore 8 alle 17.

Munito della certificazione Slow Food, l’evento è sostenuto dal Comune della Zizzola, dal Mercato Campagna Amica e dalla Condotta Slow Food di Bra per fare la spesa con prodotti sani, locali, di qualità ed a prezzi equi, presentati solo da chi produce quello che vende. Un modo per preservare la cultura alimentare delle comunità locali e contribuire a difendere la biodiversità.

Che cosa potete trovare? Abbondanza di ortofrutta, confetture, succhi di frutta, formaggi, carne, salumi, olio, pane artigianale, riso, zafferano, vino, nocciole, miele (oh, se li elenchiamo tutti domani mattina siamo ancora qui). Tra l’illustrazione di un prodotto e l’altro, non mancheranno le sorprese, tra cui la simbolica degustazione del nuovo olio 2021 dell’azienda agricola Pomona di Alassio, oltre al classico panettone di Natale per lo scambio degli auguri.

Ma il Mercato della Terra non vuole solo offrire ai suoi avventori prodotti genuini. “Questo mercato - spiegano i membri della locale Condotta Slow Food - è un modo unico per riportare i cittadini a contatto diretto con chi produce e si inserisce in un momento in cui Bra sta portando avanti una battaglia ambientale per una città più sostenibile”.