Disegna il 45.mo Natale: importante sinergia di AIDO con il mondo della scuola

A.I.D.O. (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) Sezione Provinciale di Cuneo, sul mese di Novembre ha indetto un concorso per gli studenti del Liceo Artistico Pinot Gallizio di Alba sul tema “Disegna il 45° Natale”, in stretta collaborazione con A.I.D.O. Gruppo Comunale di Bra e l’attenzione di Banca d’Alba da sempre vicina ad iniziative legate al sociale.



Al progetto, con grande slancio, ha aderito la classe VB del corso di Grafica e Design, e tutti gli studenti, sapientemente guidati dai Professori Giulia Dogliani ed Andrea Chiotti, hanno lavorato con impegno, grande creatività e capacità dando vita ad una serie di bozzetti sul tema del dono e dei 45 anni di impegno di A.I.D.O. sulla provincia “Granda”, senza dimenticare il tema natalizio.



Una commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico del Liceo Artistico e del Liceo Classico di Alba Roberto Buongarzone, dal Prof. Marcello Strizzi in rappresentanza dell’UST di Cuneo, dall’artista Francesca Semeraro, dal giornalista Prof. Valter Manzone, dal bozzettista e umorista Danilo Paparelli e dai dirigenti A.I.D.O. Enrico Giraudo e Gianfranco Vergnano hanno selezionato cinque lavori di particolare pregio, la cui copia fotostatica, riprodotta su grande formato, verrà esposta nei locali del Liceo Gallizio.

Tra queste cinque “opere” prescelta quella che si aggiudicherà il primo premio che sarà assegnato nel corso della cerimonia di premiazione al Liceo Artistico che andrà a concretizzarsi Venerdì 17 Dicembre alle ore 11.



Tutti gli studenti partecipanti riceveranno una piccola, ma utile sorpresa tecnologica che di certo potrà esser utilizzata nell’attività scolastica; al vincitore una gift card di valore legata a materiale didattico.



A.I.D.O., da sempre è attenta a creare sinergie con gli enti e le associazioni del territorio per diffondere un messaggio di speranza e di fiducia nel futuro, con una particolare attenzione alle giovani generazioni e alla loro creatività.



In questa occasione gli studenti del Liceo Artistico di Alba hanno indubbiamente dato prova di grande sensibilità e di vero talento, raccogliendo l’invito a mettersi a disposizione di una causa e facendola propria come significativa e importante.



Cos’altro aggiungere se non ancora una volta: tanti auguri A.I.D.O. Sezione Provinciale di Cuneo per “i primi” 45 anni di vita per far festeggiare il compleanno a chi non avrebbe potuto più farlo.