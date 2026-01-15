Gli incontri con l’Unitre Cuneo proseguono al Monviso con la conferenza di Roberto Dutto

Lunedì 19 gennaio 2026 al cinema Monviso, ore 15,30, l’Università delle Tre Età di Cuneo propone, in esclusiva per i propri associati, la conferenza di Roberto Dutto sul tema: “Titoli di testa: fantasie, novità, animazioni per le prime immagini di un film. Alla scoperta di ciò che il modo di presentare i titoli può rivelare di un film”.

Le funzioni svolte dai titoli di testa sono molteplici, promuovono l’entrata dello spettatore nel racconto. Giovedì 22 gennaio 2026, sempre ore 15,30 al cinema Monviso, sarà Giovanni Tesio a parlare di “L’esperienza del camminante”.

A inaugurare la tradizione del «Camino de Santiago» fu il re Alfonso il Casto, attorno all’anno 825, quando partì da Oviedo con la sua corte, per visitare la tomba di San Giacomo Maggiore.

Oggi, a distanza di molti secoli, questo pellegrinaggio continua ad esercitare il suo richiamo e ad attirare milioni di caminantes da tutto il mondo.

Ma se a mettersi in marcia ed a rimanere conquistati dal Cammino non sono solo persone animate da fede religiosa, quale può essere il senso di questo viaggio? Di cosa si va in cerca? E soprattutto, cosa vi si trova?

È quello che si è chiesto anche Giovanni Tesio il quale, non senza incertezze e qualche timore, ha deciso di seguire la sua compagna, decisa a vivere quest’esperienza.

Dopo una preparazione accurata, è partito con molta curiosità, una certa diffidenza e qualche resistenza intellettuale, e comunque senza nessun afflato mistico.

Ma i chilometri, la fatica, l’immersione quotidiana nella natura, i lunghi silenzi durante la marcia ed un caleidoscopio di incontri, hanno scavato piano piano dentro di lui fino a riportare in luce una «vena» sommersa della sua sensibilità e della sua storia personale.

Il Cammino si è rivelato così «una sorpresa che non si spegnerà se non con lo spegnimento della vita. Ancora ora mi affiorano momenti in cui - anche a distanza, e forse direi addirittura, proprio perché a distanza - ritrovo una felicità che nemmeno so se ci sia stata davvero, ma che ora mi appare prepotente».