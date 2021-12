La consegna della Costituzione ai giovani 18enni di Paesana [FOTO]

Dopo lo “stop”, nel 2020, dettato dalla pandemia, torna a Paesana la consegna della Costituzione della Repubblica italiana ai 18enni del paese.

Ieri sera, 17 dicembre, si è tenuta la bella serata che ha visto protagonisti i giovani delle classi 2002 (che hanno compiuto 18 anni lo scorso anno) e 2003, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Emanuele Vaudano e le realtà associative del paese.

L’appuntamento, che nel 2019 era stato ospitato all’interno della sala consiliare del Municipio, quest’anno è stato organizzato, per motivi di spazio e capienza, all’interno della sala incontri di via Roma.

I giovani sono stati accolti dal primo cittadino, insieme alla Giunta e a tutto il Consiglio comunale.

Vaudano ha ricordato ai 18enni e 19enni che “con la maggiore età si acquisiscono diritti e doveri”, esortando poi i ragazzi ad entrare a far parte di una delle realtà associative del paese.

Ieri sera, infatti, hanno preso parte all’appuntamento i donatori di midollo osseo, i donatori di sangue, la Croce rossa, il Corpo Anti incendi boschivi, la Protezione civile, il gruppo Alpini, la Biblioteca, l’Università popolare di Valle, la Società polisportiva dilettantistica Valle Po, la Banda musicale e la Pro loco.

Ogni referente ha presentato le attività e i compiti della propria associazione, facendo capire ai giovani come ci sia continuo bisogno di nuove leve che rimpolpino le fila del panorama associazionistico locale.

“Senza le associazioni che vedete qui, stasera – ha ancora detto il sindaco Vaudano – sarebbe impossibile per un Comune come il nostro andare avanti. Vi invito quindi a pensarci, e ad aderire al mondo del volontariato”.

Parole di ringraziamento per le tante associazioni presenti sono poi giunte da Gianfilippo Chiri, consigliere comunale con delega a Turismo, Sport e Tempo libero: “Vogliamo cogliere l’occasione di avere tutte le associazioni riunite per ringraziarle di quanto fanno per il nostro paese, del tempo e dell’impegno che mettono a disposizione degli altri. Non solo Paesana, ma anche in tutta l’Italia e anche all’estero, il volontariato ricopre un’importanza fondamentale”.

Mentre, a nome dell’opposizione, Sergio Beccio ha ricordato la prossima apertura della mostra dedicata a Matteo Olivero, sottolineando come il territorio ha tutte le potenzialità per uscire dallo “status” di “territorio marginale” e per riuscire a far vivere qui i giovani.

Poi, la consegna delle Costituzioni ai giovani presenti. E lo scambio di auguri in vista delle imminenti festività.

La classe 2002, che ha raggiunto la maggiore età lo scorso anno, annovera 24 giovani: Gabriele Alberto, Francesca Allio, Maria Apicella, Simona Beitone, Giulio Bellone, Marco Bonansea Fahima Bounaceur, Rebecca Elisabetta Cerruti, Chiara Costa, Devid Demartini, Giacomo Gervasone, Romina Gervasone, Martina Giachero, Gabriele Graziano, Qiyan Hu, Andrea Martino, Samuele Masento, Massimo Merlino, Andrei Panaete, Mara Peiretti, Fabio Perotto, Lorenzo Piola e Alessandro Ravetto.

18 invece i ragazzi diventati 18enni durante il 2021: Francesca Barra, Nicola Beolè, Andrea Bertorello, Chiara Bossa, Yousra Bounaceur, Alex Demartini, Luca Ferrero, Chiara Grattagliano, Dolores Holzmann, Safyra Monge, Carola Perotti, Martina Perotti, Marsel Qukaj, Erik Re, Giulia Rei, Nicola Rio, Andrea Silli e Simone Valerio.