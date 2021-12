Nella cooperazione il segreto del successo: la storia della Cantina Pertinace di Treiso

A Treiso, in provincia di Cuneo, ha sede la Cantina Pertinace, una storica realtà cooperativa divenuta nel tempo patrimonio del territorio che la ospita. La sua storia, infatti, ha inizio nel 1973, quando tredici soci realizzano il sogno avanguardistico di creare una realtà produttiva in grado di coltivare vigneti pregiati e dare vita a grandi etichette, attente alla qualità e al gusto dei consumatori.

Un profondo legame, dunque, unisce la cooperativa al territorio ma il suo nome originario deriva da una storia molto più antica, risalente addirittura all’epoca romana. La cooperativa, infatti, nasce come Cantina Vignaioli Elvio Pertinace in onore alla località che la ospita, nota per aver dato i natali a Publio Elvio Pertinace, condottiero di valore e imperatore romano che proprio qui vide la luce nel 126 d.C. Un legame evidente anche nella produzione della cooperativa perché i tratti del grande imperatore romano si riflettono profondamente nel carattere che contraddistingue la Cantina Pertinace: tenacia e attaccamento alla terra, che hanno permesso alla cooperativa di crescere molto nel corso degli anni e di affermarsi a livello nazionale e internazionale.

Il sogno che ha portato alla nascita della cooperativa, infatti, si è realizzato e oggi la Cantina Pertinace può contare sull’esperienza di 20 soci, per un totale di circa 100 ettari di terra e 800.000 bottiglie vendute in tutto il mondo: dagli Stati Uniti alla Corea del Sud, da Hong Kong al Giappone, ma anche in Canada, Brasile e Messico la tradizione vinicola piemontese trova spazio sulle tavole degli estimatori. Dai vigneti della Cantina Pertinace immersi nelle splendide colline delle Langhe, divenute sito UNESCO nel 2014, hanno infatti origine solamente vini di qualità e massima espressione della tradizione piemontese, dal Barbaresco al Nebbiolo d’Alba, dal Dolcetto al Barbera d’Alba, senza dimenticare il Moscato d’Asti e il Barbera d’Asti DOC, che completano la gamma dei grandi vini del Piemonte offerta dalla cooperativa.

Una realtà che fa della storia e della tradizione il punto di partenza ma che, anche grazie alla cooperazione, scommette molto sul futuro, con la missione di offrire al consumatore solo il meglio. Infatti, come afferma il Direttore della Cantina Pertinace, Cesare Barbero: “La cooperazione per noi è un valore che va oltre al significato della parola stessa, cioè cooperare e collaborare. Anche se questi due concetti sono i principi cardine delle cantine come la nostra, col tempo abbiamo cercato di approfondire questi legami ed arricchirli con parole come amicizia, unione e solidarietà. I nostri soci sono riusciti a trasmettere gli uni agli altri questi valori e hanno permesso a tutti noi di crescere umanamente e professionalmente, permettendoci di raggiungere livelli importanti di qualità e riconoscibilità. Nel nostro atto costitutivo notarile del 1973, anno di nascita della cantina, i fondatori hanno voluto rendere ufficiali questi aspetti inserendo una frase che ancora oggi ci piace ricordare: «L’amore per la nostra terra ci spinge ad affrontare insieme, con amicizia, fiducia e collaborazione, le difficoltà e i successi per il bene di ciascuno e di tutti». Da queste parole siamo partiti e a questo siamo legati”.

Questo stesso spirito ha portato la Cantina Pertinace ad aderire all’iniziativa “Alle origini della tavola” che, nell’ambito del più ampio progetto Piacere Piemonte realizzato e promosso da Confcooperative Fedagripesca Piemonte e GestCooper, con il sostegno della Regione Piemonte nell’ambito del PSR 2014-2020, presenta le realtà cooperative agricole che nel nostro territorio promuovono il concetto di filiera corta e controllata, con l’obiettivo di portare sulle tavole dei consumatori prodotti salutari e di alta qualità.