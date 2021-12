Consiglio provinciale, Danna: "Grazie della grande fiducia. Continuiamo a lavorarae per il Monregalese"

"Sono davvero soddisfatto per questo risultato e per la fiducia che i colleghi Amministratori hanno riposto in me: è una grande responsabilità, che cercherò di onorare con l'impegno e la disponibilità quotidiana.

Continuerò a lavorare fianco a fianco con sindaci e consiglieri comunali di tutto il territorio per portare a compimento quanto intrapreso in questi anni e per accedere alle tante opportunità legate al PNRR, la versa sfida del futuro.

Ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto la mia candidatura, ed in particolar modo i miei colleghi amministratori di Monastero di Vasco”.

Lo dichiara Pietro Danna, consigliere provinciale eletto di "Granda in azione".

Il consigliere Danna risulta il più votato dagli elettori (voto “per teste”) del seggio di Cuneo alle elezioni provinciali del 18 dicembre 2021.