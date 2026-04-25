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Rifreddo festeggia domenica 26 aprile gli 81 anni della Liberazione insieme alle scuole cittadine
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Politica | 25 aprile 2026, 12:26

Rifreddo festeggia domenica 26 aprile gli 81 anni della Liberazione insieme alle scuole cittadine

Alle ore 9 camminata riflessiva sulla liberazione, poi dopo la Santa Messa, ci sarà la deposizione dei fiori al monumento ai caduti e le letture della scuola primaria

Rifreddo festeggia domenica 26 aprile gli 81 anni della Liberazione insieme alle scuole cittadine

Il 26 aprile 2026 a Rifreddo si festeggerà il giorno della Liberazione, con momenti di memoria, partecipazione e condivisione aperti a tutta la comunità.

Sarà una giornata per ricordare chi ha lottato per la libertà, per incontrarsi, ma anche per immaginare insieme il futuro, trasformando idee e desideri in progetti concreti.

Si inizia alle ore 9 con la “Mappatura Utopica”con Gaia Giovine Proietti - Immaginare il futuro, una camminata riflessiva sul temi della liberazione con Partenza da Piazza della Vittoria.

Un laboratorio aperto a tutti e tutte per dare forma a nuovi modi di abitare: desideri, visioni e possibilità prendono vita in una mappa collettiva.

Per partecipare è necessario iscriversi al form - https://forms.gle/WvAiWvfNVrhmbJmb8

A seguire ci sarà il momento della memoria con la santa messa delle ore 11.15 e il corteo verso il monumento ai caduti dove il sindaco Elia Giordanino, porterà il saluto dell'amministrazione. A seguire si terrà la benedizione della corone d'alloro con l'onore ai caduti per la liberazione e la loro deposizione al monumento ai caduti, con la partecipazione del gruppo Alpini e i bambini della Scuola Primaria. Qui le classi quarta e quinta racconteranno alcuni passi e alcune poesie rappresentative del periodo della guerra e della sua liberazione nel 1945.

A seguire la cittadinanza potrà godere di un piccolo rinfresco offerto dall’amministrazione comunale.

"Per continuare a ricordare quanti hanno sofferto e lottato negli anni drammatici vissuti dal nostro Paese e per ribadire l'impegno a difendere la riconquistata libertà contro ogni forma di oppressione e violenza - ricorda il sindaco Giordanino - invitiamo la cittadinanza e le associazioni a partecipare alla manifestazione per l'80° anniversario della liberazione".

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Redazione

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