Benevello verso il voto: tre liste in corsa per il nuovo sindaco

Saranno tre le liste che si contenderanno la guida del Comune di Benevello alle prossime elezioni amministrative. Una competizione che vede schierati il sindaco uscente, una candidata espressione di un partito nazionale e una terza proposta civico‑politica che riunisce più sensibilità.

La prima candidatura è quella di Mattia Morena, classe 1988, imprenditore, che correrà con la lista civica “Siamo per Benevello”. Morena, attualmente alla guida del paese, punta al secondo mandato, come già anticipato nei giorni scorsi in un’intervista rilanciata da Targato CN (LEGGI QUI).

A sfidarlo sarà Marina Rinaldi, nata nel 1958, candidata della lista politica Alleanza per l’Italia. La sua professione non è stata comunicata, ma la sua presenza introduce un elemento di rappresentanza partitica in una competizione tradizionalmente molto civica.

La terza proposta è la lista “Solidali”, definita civico‑politica e sostenuta da realtà animaliste, civiche, dal Partito Gay e dal gruppo Progetto Paese. Il candidato sindaco è Gianluca Calabrese, classe 1973, anche in questo caso senza professione dichiarata.