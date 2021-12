Coronavirus: 1.438 prime dosi inoculate in una settimana nel territorio Asl Cn1

1.438 prime dosi inoculate in questa ultima settimana nel territorio dell'Asl CN1. Un numero importante aiutato anche dall'avvio per la fascia 5-11 (partita il 15 dicembre) che segna da sola 210 nuovi vaccinati in più.

Questo è il dato più significativo del report settimanale sulle vaccinazioni anti-Covid che l'azienda sanitaria invia ogni lunedì.

Alla data di domenica 19 dicembre il numero di persone vaccinate con la prima dose si attesta a 323.309 contro i 321.871 di domenica 12 dicembre. Arrivando ad una copertura totale (sempre di prima dose) sulla fascia 5-99+ dell'81,2%.

Andando indietro di un mese (dati al 21 novembre) il totale di prime dosi era fermo a 316.486, poi saliti a 318.328 al 29 novembre e 320.444 al 6 dicembre.

Insomma, una crescita costante di prime dosi, spinta con molta probabilità dall'avvio del super green pass a partire dal 6 dicembre.

Salgono anche le terze dosi, che passano da 79.004 a 98.259 nell'ultima settimana, con ben 19.255 persone vaccinati con dose booster.

Il vaccino è stato inoculato in prima e seconda dose al 66,4% della popolazione totale (85% rispetto alla popolazione over 60 e 73,5% rispetto alla fascia 5-99+).