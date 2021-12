Frabosa Sottana accoglie in Natale con "Adubumlu ensem"

A Frabosa Sottana il Natale si accende con la seconda edizione di "adubumlu ensem", iniziativa promossa da noi ragazzi del Forum Giovanile.

Sabato 11 dicembre, nella piazzette a fianco del municipio, un maestoso abete è stato arricchito con addobbi preparati da tutti i cittadini, specialmente dai bambini che hanno preparato a mano le loro decorazioni.

L'iniziativa, nel rispetto delle norme anti covid, anche quest'anno è riuscita a scaldare i cuori e a creare un momento di condivisione per tutta la comunità, nonostante la pandemia ancora in corso costringa ancora a festeggiamenti "lontani" da quelli tradizionali.

"Ci teniamo a ringraziare la comunità frabosana per il contributo dato nell'addobbo dell'albero di Natale e a ribadire, come già sottolineato da qualcuno dei partecipanti, la grande emozione di ritrovarsi e condividere un momento così magico." - commentano dal Forum Giovanile - "E' ancora possibile dare il proprio contributo nell'addobbo dell'albero che potete trovare in Via IV Novembre, a lato del municipio. Cogliamo l'occasione per augurare a tutti quanti di passare un felice Natale".