Un "Canto di Natale" in farmacia a sostegno del Centro diurno Le Nuvole di Saluzzo

“La salute non è solo del corpo ma anche della mente”. In questa direzione la farmacia "San Martino" di corso Piemonte aderisce all’iniziativa della biblioterapia, una libreria terapeutica attraverso cui acquistare una selezione di piccoli libri al prezzo di 1 euro.

In questi giorni è possibile trovare il testo di Charles Dickens “Canto di Natale” con all’interno una guida per trasformare gli errori in risorse.

Tutto il ricavato andrà in beneficenza al Centro diurno Le Nuvole di Saluzzo del Consorzio Monviso Solidale.

"Siamo sicuri che sarà una ricarica emozionale per chi lo riceverà " afferma la dottoressa Laura Mancardo che spiega l’obiettivo del progetto: “Insieme ad una Accademia di farmacisti abbiamo deciso di abbracciare l’iniziativa di biblioterapia (l’utilizzo creativo della letteratura a scopo curativo e anche di crescita personale) per far passare il messaggio che non ci si cura solo con i farmaci. E, come farmacia siamo interessati al benessere di una persona a 360 gradi, ad un benessere che dia spazio anche alla serenità, all’emozione positiva, allo spirito critico".

I libricini sono la trascrizione e adattamento di capolavori della Letteratura mondiale che con cadenza trimestrale verranno proposti, con titoli molto fruibili, anche per chi non è abituato alla lettura.

"Non vogliamo diventare una libreria, ma sensibilizzare un pubblico meno abituato, con testi che sono anche corredati da piccoli esercizi per attivare il benessere. Tutto il ricavato andrà in beneficenza. In questo caso, per questo Natale, al Centro le Nuvole di Saluzzo".