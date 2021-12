Il declino del Bitcoin suggerisce che il cambio di politica della Fed è in atto

Bitcoin sembra aver mal digerito l'imminente aggiustamento della politica anti-inflazione della Federal Reserve degli Stati Uniti (Fed) con un calo significativo nelle ultime settimane. Gli analisti hanno detto che la criptovaluta potrebbe assistere a un rally al rialzo dopo la decisione della Fed prevista per i prossimi giorni.

La banca centrale dovrebbe annunciare una riduzione di 30 miliardi di dollari negli acquisti di asset a partire da gennaio 2022, raddoppiando il ritmo di due mesi prima, nel tentativo di eliminare gradualmente il programma da 120 miliardi di dollari al mese entro marzo. Inoltre, è probabile che segnali due aumenti dei tassi nel 2022.

Le aspettative sono così cresciute in risposta alle elevate pressioni sull'inflazione e alla recente decisione del presidente Jerome Powell di ritirare la parola "transitorio" dalle discussioni sull'inflazione. L'inasprimento della politica monetaria è tipicamente considerato ribassista per le attività, compreso il bitcoin - una copertura dell'inflazione a rischio e la tecnologia emergente.

Apprezzamento di quasi tutti gli asset

Detto questo, un significativo de-risking è già avvenuto, lasciando le porte aperte per un classico commercio "buy the fact" o un rally di sollievo innescato da un annuncio negativo molto atteso.

Il bitcoin ha raggiunto il picco di 69.000 dollari il 10 novembre dopo che l'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti (CPI) ha toccato un massimo di tre decadi del 6,2% in ottobre, ma da allora è sceso più del 30%. Il CPI è salito ad un massimo di quattro decadi del 6,8% a novembre. Se volete saperne di più sullo scambio di criptovalute, potete dare un’occhiata al Bitcoin Era sito ufficiale , e ottenere tutte le informazioni di cui avete bisogno.

L'indice del dollaro, che traccia il valore del biglietto verde contro le principali valute fiat come l'euro, la sterlina e lo yen, è salito di oltre il 2% nelle ultime settimane, raggiungendo un massimo di 16 mesi a 96,93.

Il rendimento del Tesoro a due anni, che imita l'inflazione a breve termine e le aspettative sui tassi di interesse, è recentemente salito a un massimo di 18 mesi dello 0,72%.

Nel frattempo, i futures sui fed funds hanno anticipato i tempi del primo rialzo dei tassi di interesse a maggio 2022 e hanno prezzato almeno tre rialzi per il prossimo anno.

Quindi, la probabilità di un sell-off più profondo sull'annuncio della Fed è relativamente bassa, a meno che la banca centrale non accenni a una stretta più aggressiva di quella prevista.

I dati storici supportano il caso di un più ampio rimbalzo del mercato delle criptovalute negli ultimi giorni di dicembre. "Abbiamo visto questo modello negli ultimi quattro anni - dove le prime due settimane di dicembre sono molto instabili, solo per risolvere incredibilmente rialzista nella seconda metà del mese e nel nuovo anno", ha detto Jeff Dorman, chief investment officer di Arca Funds, in una nota settimanale dei mercati pubblicata lunedì.

Focus sui tassi

Con un taper più veloce e tre rialzi dei tassi prezzati , il focus sarà sulla proiezione dei tassi di interesse di picco della Fed.

C'è consenso sul fatto che l'imminente ciclo di rialzi vedrà i tassi raggiungere il picco ben al di sotto del massimo del 2,5% osservato durante il precedente ciclo datato dicembre 2015 - dicembre 2018.

Secondo Reuters, "i mercati sono attualmente prezzati per un picco di appena l'1,5%-1,75%, un livello che probabilmente non supererebbe nemmeno l'inflazione". Inoltre, i commercianti di obbligazioni vedono i tassi in media solo all'1,8% per i prossimi tre decenni.

Quindi, i rendimenti reali o aggiustati per l'inflazione nel mondo del reddito fisso rimarranno probabilmente negativi per un tempo prolungato, spingendo gli investitori affamati di rendimento verso le criptovalute. Nonostante la recente flessione, il bitcoin è ancora in crescita del 66% quest'anno.