L’albero di Natale fatto con le forme intere di formaggio Piemontino, che meraviglia!

Il simbolo delle feste dedicato da Franco Biraghi a chi vuole unire l’amore per il formaggio a un’esperienza unica, fatta di gastronomia e cultura di un territorio tutto da gustare. Dal 1991 il suo impegno è quello di far conoscere lo spettacolare patrimonio caseario della Granda, promuovendo la conoscenza dei formaggi, delle tecniche di produzione, del luogo d’origine e della loro storia.

Ogni assaggio di prodotti Valgrana è un sorprendente viaggio nel mondo caseario in spazi ben definiti e distinti. Non sono solo gusto, vista e olfatto, che in questa celebrazione dell’arte casearia vengono stimolati a 360°, ma una vera e propria esperienza multisensoriale.